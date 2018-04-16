Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, takımın 2 sezon transfer yasağı aldığı ve çok zor bir dönemden geçtiği belirtilerek yönetimin sezon başı taahhüt etmiş olduğu rakamların 3 katını şimdiden harcadığı dile getirildi.

Yönetim kurulunun birçok yükü üstlendiği, en büyük yükü de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın üstlendiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceki sezon borçları, yeni sezon ödemeleri, 3 puan silinmemesi için yapılan ödemeler, yabancı oyuncu dosyalarının temizlenmesi, transfer yasağının kaldırılması yapılan en önemli faaliyetlerimizdi. Böylesi yoğun bir ödeme bütçesinin içinde yine de oyuncularımıza en iyi ödeme yapan kulüplerden biri konumundayız. Şu ana kadar prim ödemelerimiz eksiksiz bir şekilde futbolcularımıza verilmiştir. İlk yarı elimizdeki kadromuz ile 17 maçta 14 puan topladık ve yapılan transferlerle ikinci yarıda şu ana kadar 20 puan topladık. Geriden gelmemize rağmen şu anda rakiplerimizi yakaladık ve puanımızı bitime 3 hafta kala 34 yaptık."

Girilen süreçte sorumluluğun büyük olduğu ve bunun paylaşılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Denizli halkının ve kentin önde gelen isimlerinin bu sorumluluğu hissetmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Öyle ki rakiplerimizde bazı iş adamları çıkıp tek başına ciddi primler ve ödemeler açıklayarak sorumluluklar üstlenmiştir. Şehrimiz önemli sanayicilere ve iş adamlarına sahip olmasına rağmen Denizlispor yalnız bırakılmıştır. Unutmayalım ki Denizlispor, yönetim kurulunun değil Denizli'nin takımıdır." ifadeleri kullanıldı.