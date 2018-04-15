Karafırtınalar iddialı konuştu
BOLUSPOR'un hocası Sait Karafırtınalar, yarınki Adanaspor deplasmanından mutlak 3 puanla dönmek istediklerini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Play off potasındaki yerimizi garantilememiz açısından önemli bir maç olacak. Kazanıp rahat nefes almak istiyoruz. Son haftalara girilirken kayıp yaşamamak için sahada elimizden geleni yapacağız" diyerek iddialı konuştu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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