Karafırtınalar iddialı konuştu – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Karafırtınalar iddialı konuştu

    Karafırtınalar iddialı konuştu
    'un hocası Sait Karafırtınalar, yarınki deplasmanından mutlak 3 puanla dönmek istediklerini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Play off potasındaki yerimizi garantilememiz açısından önemli bir maç olacak. Kazanıp rahat nefes almak istiyoruz. Son haftalara girilirken kayıp yaşamamak için sahada elimizden geleni yapacağız" diyerek iddialı konuştu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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