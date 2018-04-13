Bahattin Kurt: ''3 puan hasretine son vereceğiz''
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 15 Nisan Pazar günü Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakiplerini yenerek kötü gidişata "dur" demek istediklerini söyledi.
Kurt, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçta sadece bir beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.
Balıkesirspor Baltok karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini aktaran Kurt, "Dört maçtır süren kötü gidişatımız söz konusu. İyi mücadele etmemize rağmen şanssızlıklar nedeniyle kazanamıyoruz. Yaşanan bu olumsuz durumu pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vereceğiz." dedi.
Giresun halkından zorlu maç için destek isteyen Kurt, şöyle konuştu:
"Saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi Balıkesirspor Baltok maçında yalnız bırakmasın. Tribünlere gelerek takımlarına destek sağlamaları durumunda karşılaşmayı kazanmamız daha kolay olacaktır."
Giresun Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:54
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Başakşehire de yenilince taktik avcısını görürüz artık.
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Mayısta temel atılıyor
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Yorum
TARAFTAR Bizde inandık 18 yıldır alt yapıdan bir futbolcu yetiştiremeyen kulüp hala alt yapıya para harcıyor , alt yapıyı kapatın daha iyi.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 6
Yorum
bjk advers İtalyanlar bu yolla mandzukic konusunda dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalışıyorlar kendisinin Beşiktaş tarafından istendiğini sanmıyoru
Bahattin Kurt: ''3 puan hasretine son vereceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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