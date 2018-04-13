Bahattin Kurt: ''3 puan hasretine son vereceğiz'' – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    : ''3 puan hasretine son vereceğiz''

    <a href="/index/bahattin-kurt?id=aaa1e358-9b2c-417a-ba6c-1ae56c6bfa08" class="" rel="tag">Bahattin Kurt</a>: ''3 puan hasretine son vereceğiz''

    1. Lig'in 31. haftasında 15 Nisan Pazar günü 'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü , rakiplerini yenerek kötü gidişata "dur" demek istediklerini söyledi.

    Kurt, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçta sadece bir beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.

    karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini aktaran Kurt, "Dört maçtır süren kötü gidişatımız söz konusu. İyi mücadele etmemize rağmen şanssızlıklar nedeniyle kazanamıyoruz. Yaşanan bu olumsuz durumu pazar günü oynayacağımız maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vereceğiz." dedi.

    Giresun halkından zorlu maç için destek isteyen Kurt, şöyle konuştu:

    "Saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi Balıkesirspor Baltok maçında yalnız bırakmasın. Tribünlere gelerek takımlarına destek sağlamaları durumunda karşılaşmayı kazanmamız daha kolay olacaktır."

    Giresun Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:54
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