Kurt, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçta sadece bir beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.

Balıkesirspor Baltok karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini aktaran Kurt, "Dört maçtır süren kötü gidişatımız söz konusu. İyi mücadele etmemize rağmen şanssızlıklar nedeniyle kazanamıyoruz. Yaşanan bu olumsuz durumu pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vereceğiz." dedi.

Giresun halkından zorlu maç için destek isteyen Kurt, şöyle konuştu:

"Saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi Balıkesirspor Baltok maçında yalnız bırakmasın. Tribünlere gelerek takımlarına destek sağlamaları durumunda karşılaşmayı kazanmamız daha kolay olacaktır."

Giresun Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.