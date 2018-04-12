Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çok yakın
Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışının tüm hızıyla devam ettiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya girilirken, lider Çaykur Rizespor ipi göğüslemeye en yakın aday olarak göze çarpıyor.
Normal sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan, bir ekibin de play-off sonrası Süper Lig'e çıkacağı 1. Lig'de, birbirine yakın puanlara sahip ekiplerin zirve mücadelesi büyük heyecan oluşturuyor.
Son 12 sezona bakıldığında, son 4 haftaya ilk sırada giren takımların tamamının Süper Lig biletini aldığı dikkati çekiyor. Ligde play-off sistemine geçilen 2005-2006 sezonundan itibaren son 4 haftaya lider girenler, ikinci sıraya gerilese bile play-off oynamadan, doğrudan Süper Lig'e çıkmayı başardı.
Söz konusu dönemde 1. Lig'de son 4 haftaya lider giren Bursaspor, Gençlerbirliği OFTAŞ, Antalyaspor, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Samsunspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'in yolunu tuttu.
SON 12 SEZON
1. Lig'de son 12 sezonda bitime 4 hafta kala ilk iki sırada yer alan takımlar ile sezon sonunda doğrudan Süper Lig bileti alan ekipler şunlar:
|Sezon
|Ligin son 4 haftası öncesi ilk 2 sıra
|Sezon sonu doğrudan Süper Lig'e çıkanlar
|2005-2006
|Bursaspor, Altay
|Bursaspor, Antalyaspor
|2006-2007
|Gençlerbirliği OFTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|Gençlerbirliği OFTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|2007-2008
|Antalyaspor, Sakaryaspor
|Kocaelispor, Antalyaspor
|2008-2009
|Manisaspor, Diyarbakırspor
|Manisaspor, Diyarbakırspor
|2009-2010
|Kardemir Karabükspor, Bucaspor
|Kardemir Karabükspor, Bucaspor
|2010-2011
|Samsunspor, Mersin İdmanyurdu
|Mersin İdmanyurdu, Samsunspor
|2011-2012
|Elazığspor, Akhisar Belediyespor
|Akhisar Belediyespor, Elazığspor
|2012-2013
|Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor
|Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor
|2013-2014
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Orduspor
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Balıkesirspor
|2014-2015
|Kayserispor, Adana Demirspor
|Kayserispor, Osmanlıspor
|2015-2016
|Adanaspor, Alanyaspor
|Adanaspor, Kardemir Karabükspor
|2016-2017
|Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor
|Sivasspor, Yeni Malatyaspor
ZORLU FİKSTÜR
1. Lig'den Süper Lig'e doğrudan yükselebilme yarışında ilk 3 sırada bulunan Çaykur Rizespor (59 puan), Ümraniyespor (56 puan) ve MKE Ankaragücü'nü (55 puan) son 4 haftada zor bir fikstür bekliyor.
Lider Çaykur Rizespor, ligde kalmaya çalışan Denizlispor ile 31. haftada deplasmanda, ardından 32. haftada ise Akın Çorap Giresunspor ile sahasında karşılaşacak. Yeşil-mavililer, sezonun en kritik maçına 33. haftada Ümraniyespor karşısında deplasmanda çıkacak, son hafta ise Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.
Zirve takibini sürdüren Ümraniyespor, 31. hafta Ümraniye Belediye Stadı'nda üçüncü sıradaki MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, zorlu mücadelenin sonrasında 32. haftada Balıkesirspor Baltok ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, 33. haftada Çaykur Rizespor'u konuk ederken, son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Üçüncü sırada yer alan MKE Ankaragücü ise 31. haftada Ümraniyespor'la zirveyi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaşacak. Ankara temsilcisi, sırasıyla 32. hafta Gazişehir Gaziantep ile sahasında, 33. haftada, daha önce küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler son olarak 34. haftada Adana Demirspor ile iç sahada karşı karşıya gelecek.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:23
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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