Manisaspor, hurda eşyaları satıyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Manisaspor, hurda eşyaları satıyor

    Manisaspor, hurda eşyaları satıyor

    1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan hurda eşyaları sattı.

    Yaşadığı krizleri aşamayıp borçları yüzünden kıskacında olan siyah-beyazlılarda eski yönetimlerin döneminden kalma hurdalık malzemeler satışa çıktı. Başkan Gökay Budak'ın, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan eski eşya ve malzemeleri hurdacıya 5 bin 200 'e sattığı öğrenildi. Şubat ayında seçildikten sonra ödemelerde güçlük yaşayınca kısa sürede 6 ismin istifa ettiği yönetimin, ve vergi borcu yapılandırılmasının bozulmaması için önümüzdeki günlerde 400 bin civarında ödeme yapması gerektiği belirtildi.

    Elindeki futbolcuları kaybeden Manisaspor, ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
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