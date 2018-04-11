Denizlispor'da bilet fiyatlarına indirim

Ege temsilcisinde cumartesi günü saat 13.00'te Atatürk Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin biletleri Gold ve VIP tribün 25 TL, kapalı B üst ve D üst 10 TL, kapalı A alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünler ise 5 TL'den satışa çıktı.



İç sahadaki son Ankaragücü maçında maraton tribününün H, I, J bloklarında maçı takip eden taraftarlar, bloke cezaları nedeniyle stada giremeyecek.

Ligde son 4 hafta öncesi aylar sonra çıktığı düşme hattının 2 puan üzerinde olan Denizli'de yöneticiler de sosyal medya hesaplarından tüm kente çağrı yaparak takımın yanında olmaya çağırdı.



