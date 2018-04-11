Denizlispor'da bilet fiyatlarına indirim
Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala lider Çaykur Rizespor'u konuk edecek, düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da yönetim, bilet fiyatlarında yarı yarıya indirim yaptı.
Ege temsilcisinde cumartesi günü saat 13.00'te Atatürk Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin biletleri Gold ve VIP tribün 25 TL, kapalı B üst ve D üst 10 TL, kapalı A alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünler ise 5 TL'den satışa çıktı.
İç sahadaki son Ankaragücü maçında maraton tribününün H, I, J bloklarında maçı takip eden taraftarlar, bloke cezaları nedeniyle stada giremeyecek.
Ligde son 4 hafta öncesi aylar sonra çıktığı düşme hattının 2 puan üzerinde olan Denizli'de yöneticiler de sosyal medya hesaplarından tüm kente çağrı yaparak takımın yanında olmaya çağırdı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:25
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