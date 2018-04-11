Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı

    Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı

    Başkanı , hafta sonu sahalarında oynayacakları maçında yeşil beyazlı taraftarları tribünde görmek istediklerini söyledi.

    Pazar günü evinde ile kozlarını paylaşacak olan 'da başkan Bozbağ, zorlu doksan dakika öncesinde taraftara çağrıda bulundu. Başkan Bozbağ, "Bu senenin bizim açımızdan önemli bir maçı. Görüyorsunuz, hem alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler, hem de üst sıralarda zirveye oynayan takımların seyircileri bir şekilde şehrine sahip çıkıyor. Bizim adımıza çok önemli bir maç. Herkesi stada bekliyorum" dedi.

    Öte yandan 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan , Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşme yaptığını belirtti. Bozbağ, kulüplerin alt yapılarının geliştirilmesi için Bakan Bak ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ve kulüplere ciddi katkıların sağlanacağını da kaydetti.

    Bu arada Akın Çorap Giresunspor yönetimi, pazar günü oynanacak Balıkesirspor Baltok maçının bilet fiyatlarını da 5 TL olarak belirledi.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:45
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