Altınordu'nun gençleri değerli
Türk futboluna son yıllarda Roma'da oynayan Cengiz Ünder ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü gibi iki genç yıldızı kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, yeni yıldız adaylarının bonservis bedelleri konusunda indirim yapmıyor.
İzmir ekibinde bu sezon attığı 9 golle yıldızı parlayan 20 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için Spor Toto Süper Lig kulüpleri şimdiden nabız yoklarken, başkan Seyit Mehmet Özkan, 3 milyon Euro'nun altında bir rakam öneren kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor.
Medipol Başakşehir'in ardından Galatasaray'ın da talip olduğu Barış için gelen tekliflerin 750 bin Euro ve 1 milyon Euro arasında değiştiği belirtildi.
Bonservis konusunda taviz vermeyen başkan Özkan'ın sezon sonunda Barış'la birlikte savunmanın sağında görev alan ikizi Kerim Alıcı'yı da aynı kulübe göndermeyi planladığı ifade edildi.
Ayrıca Barış'ı yurtdışından takip eden kulüplerin de olduğu biliniyor. Altınordu'da birçok devin radarına giren kaleci Erce ve Berke'nin de sezon sonunda yurtdışına transfer olması bekleniyor.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:27
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 7
Yorum
bjk advers Çok bilmiş Sayın Fikret Ormanın işi bu Negredoyu alma işi O aldı özel seyirciside kendisi olur ve seyredip seyredip kendisi ile gurur duyar
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