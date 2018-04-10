Altınordu'nun gençleri değerli – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Altınordu'nun gençleri değerli

    Altınordu'nun gençleri değerli

    Türk futboluna son yıllarda Roma'da oynayan ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü gibi iki genç yıldızı kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, yeni yıldız adaylarının bonservis bedelleri konusunda indirim yapmıyor.

    İzmir ekibinde bu sezon attığı 9 golle yıldızı parlayan 20 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için kulüpleri şimdiden nabız yoklarken, başkan , 3 milyon Euro'nun altında bir rakam öneren kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor.

    'in ardından Galatasaray'ın da talip olduğu Barış için gelen tekliflerin 750 bin Euro ve 1 milyon Euro arasında değiştiği belirtildi.
    Bonservis konusunda taviz vermeyen başkan Özkan'ın sezon sonunda Barış'la birlikte savunmanın sağında görev alan ikizi Kerim Alıcı'yı da aynı kulübe göndermeyi planladığı ifade edildi.

    Ayrıca Barış'ı yurtdışından takip eden kulüplerin de olduğu biliniyor. Altınordu'da birçok devin radarına giren kaleci Erce ve Berke'nin de sezon sonunda yurtdışına transfer olması bekleniyor.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'nun gençleri değerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN