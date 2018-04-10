Altınordu'nun gençleri değerli

İzmir ekibinde bu sezon attığı 9 golle yıldızı parlayan 20 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için Spor Toto Süper Lig kulüpleri şimdiden nabız yoklarken, başkan Seyit Mehmet Özkan, 3 milyon Euro'nun altında bir rakam öneren kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor.



Medipol Başakşehir'in ardından Galatasaray'ın da talip olduğu Barış için gelen tekliflerin 750 bin Euro ve 1 milyon Euro arasında değiştiği belirtildi.

Bonservis konusunda taviz vermeyen başkan Özkan'ın sezon sonunda Barış'la birlikte savunmanın sağında görev alan ikizi Kerim Alıcı'yı da aynı kulübe göndermeyi planladığı ifade edildi.



Ayrıca Barış'ı yurtdışından takip eden kulüplerin de olduğu biliniyor. Altınordu'da birçok devin radarına giren kaleci Erce ve Berke'nin de sezon sonunda yurtdışına transfer olması bekleniyor.



