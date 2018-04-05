Lider Rize Es-Es’e hazır – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Lider Es-Es’e hazır

    Lider Rize Es-Es’e hazır
    ATEŞ hattındaki 'i ağırlayacak lider Ç.'de futbolcular Şahin ve Süleyman Koç, için geri sayıma geçtiklerini belirtti. Turgut Doğan, "Kendi istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız zaman rakipler bizim için önemli değil. Bundan önceki maçlarda da gösterdik. Rize halkının şüphesi olmasın" ifadelerini kullanırken, Koç ise, "İnşallah çıkarız ve Rize halkına Süper Lig hediye ederiz" diye konuştu.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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