Altınordu'da 200.kez sahada – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'da 200.kez sahada

    Altınordu'da 200.kez sahada
    adayı 'da 6. sezonunu geçiren , Ümraniyespor karşılaşmasıyla 200'üncü maçına çıkacak. 45 yaşındaki başarılı teknik adam, "Altınordu kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yıllar öncesinden yapan bir kulüp. Maç kaybetsek bile arkamızda durulacağını bilmek çok güzel bir duygu" yorumunu yaptı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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