İpi göğüslemek istiyoruz – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İpi göğüslemek istiyoruz

    İpi göğüslemek istiyoruz
    Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçın 9'unu kazanan Gazişehir'in teknik direktörü , lig sonunda şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Şehrin 'de takımı olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sözeri, "Biz her şeyimizle hazırız, çok kıymetli 6 takım yarışıyor. En az hatayı yapıp ipi göğüslemek istiyoruz. Buraya kadar geldikten sonra bu işi mutlu sonla sonuçlandırmak istiyoruz" sözlerini kullandı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpi göğüslemek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN