Finale hazırız – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Finale hazırız

    Finale hazırız

    Ankaragücü’nün başarılı teknik adamı, “Önce engelini aşmaya, daha sonra da kalan 5 final maçını en iyi şekilde atlatmaya hazırız” ifadelerini kullandı

    Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail , final maçlarına hazır olduklarını söyledi. Maçları tek tek ele aldıklarını belirten Kartal, "Önce yarın engelini aşmaya, daha sonra da kalan 5 final maçını en iyi şekilde atlatmaya hazırız. Takımım 'i hak ediyor" diye konuştu. özgüven kazanıyoruz son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Bunlar yarışta son düzlüğe girilirken özgüven kazandırır. İlk yarıda yaptığımız seriyi tekrarlamak istiyoruz" dedi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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