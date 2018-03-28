Rehavet uyarısı
Ligde kalması mucizelere bağlı Manisa'yı ağırlayacak Elazığ'da Hüseyin Kalpar, kolay denilen maçların hep zor olduğunu söyledi
Ligde kalması mucizelere bağlı Manisa'yı ağırlayacak Elazığ'da Hüseyin Kalpar, kolay denilen maçların hep zor olduğunu söyledi. Kalpar, "Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmazsa hüsranla karşılaşabiliriz" uyarısını yaptı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
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