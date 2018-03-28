Rehavet uyarısı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Rehavet uyarısı

    Rehavet uyarısı

    Ligde kalması mucizelere bağlı 'yı ağırlayacak 'da , kolay denilen maçların hep zor olduğunu söyledi

    Ligde kalması mucizelere bağlı 'yı ağırlayacak 'da , kolay denilen maçların hep zor olduğunu söyledi. Kalpar, "Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmazsa hüsranla karşılaşabiliriz" uyarısını yaptı.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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