“Çok ciddi bir borç kalmadı”
T.Y. Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, G.Manisaspor maçı öncesi futbolculara prim ödeme gayretinde olduklarını belirterek, çok ciddi bir borç yükleri kalmadığına dikkat çekti.
Sezonun bitmesine 6 hafta kaldığına dikkat çeken Çelik, "Manisa maçı bu anlamda önemli. Final maçı niteliğinde. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. İnşallah kendi sahamızdaki bu maçı kazanıp play-off mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Ondan sonra daha zorlu bir Boluspor deplasmanı var. O maçtan önce önümüzdeki maçı düşünmek lazım. İnşallah 3 puan alırız" dedi.
"ESKİ HALİNE DÖNMESİNE MÜSAADE ETMEMEK LAZIM"
Manisaspor maçı öncesi futbolculara prim ödemesi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Çelik, "İnşallah bu hafta ödemeleri yaparsak, futbolcular sahaya daha moralli çıkacaklar. Maddi sorunlar devam ediyor. Ancak çok ciddi bir borç kalmadı. Liglerdeki birçok kulüp borç içinde yüzüyor. Bizim az bir borcumuz kaldı. Ama bu aşamada kaynak bulmakta da zorlanıyoruz. İnşallah bu kaynakları bize üretecek, bize yardım edecek kurumlar, idareciler olacaktır. Bunları sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü iki yıldır Elazığspor bu kentin en büyük markası dedik, çaba sarf ettik, belli bir noktaya getirdik. Bu noktadan sonra tekrar eski haline dönmesine müsaade etmemek lazım. Herkesin bu bilinçte olması lazım. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terimizin son damlasına kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"100 MİLYONLUK BİR BORCUN 15-20 MİLYONA DÜŞMESİ BAŞARI"
Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul hakkında da bilgi veren Çelik, "Maçlar devam ederken genel kurulu, seçimi konuşmak doğru değil. Ama geçen yıl mali genel kurulda ortaya çıkan 100 milyonluk borç 39-40 milyona kadar düşmüş durumda. Bu yıl da borçlarımızı bir hayli düşürmüş olduk. Genel kurulda herkes görecek ki Elazığspor çok daha sürdürülebilir bir halde olacak. Bunların ön şartı var. Bize yardım etmesi gereken veya bir şekilde kulübü ayakta tutması gereken herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bir kulübün 100-200-300 milyon borcu olması önemli değil. Önemli olan borcu ile geliri arasındaki fark. En azından borç miktarı kadar bir gelir olması gerekir ki sürdürülebilirlik olsun. 100 milyonluk bir borcun 15-20 milyona düşmesini bir başarı olarak görüyorum ben. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Mayıs ayında yapılacak genel kurula kadar ödememiz gereken miktarlar da var. O zamana kadar bu borcun daha aşağılara düşeceğine inanıyorum" diye konuştu.
İç transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarına vurgu yapan Çelik, iç transfer çalışmalarına başlayacaklarını ancak motivasyonu çok farklı yönlere de kaydırmak istemedikleri için bir kaç haftanın daha geçmesini beklediklerini kaydetti.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
Peeh Harun kaleciyse alın geçirin kaleye ama kaleci değil alın Altınordudan Erçe'yi alın Adanadan İrfan Canı daha akıllı iş yaparsınız
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
ömer hala stoper isteyen bir hocayla karsı karsıyayız eljıf elmas yanlıs hocanın eline geldi yetenekli oldugu icin kaybediyor
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 7
Yorum
ultra aslan saygıyla sevgiyle başımızın üstündesin sevgili başkan.Ayrıca aykutla uzun süre devam etmende en büyük arzumuzdur
“Çok ciddi bir borç kalmadı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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