Sözeri, yaptığı açıklamada, son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlattı. Sezon başında belirlenen Süper Lig hedefi doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini anlatan Sözeri, "Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Önümüzde 6 maç bulunuyor. Bizim için her maç final. Puan kaybetmek için kredimiz yok. Seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

Bu anlamda iç saha maçlarının da önemli olduğunu belirten Sözeri, şunları kaydetti:

"Özellikle iç saha maçlarında 3'er puanla yolumuza devam etmeliyiz. Bu zorlu ve güzel yolda taraftarımızla bütünleşip başarıya koşmalıyız. O yüzden bu hafta Adana Demirspor ile yapacağımız maç başta olmak üzere tüm karşılaşmalarda Gaziantepli sporseverlerin desteğine ihtiyacım var."