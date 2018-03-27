"Galibiyet serisine ihtiyacımız var"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, puan kaybetmek için kredilerinin olmadığını belirterek, seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlattı. Sezon başında belirlenen Süper Lig hedefi doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini anlatan Sözeri, "Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Önümüzde 6 maç bulunuyor. Bizim için her maç final. Puan kaybetmek için kredimiz yok. Seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.
Bu anlamda iç saha maçlarının da önemli olduğunu belirten Sözeri, şunları kaydetti:
"Özellikle iç saha maçlarında 3'er puanla yolumuza devam etmeliyiz. Bu zorlu ve güzel yolda taraftarımızla bütünleşip başarıya koşmalıyız. O yüzden bu hafta Adana Demirspor ile yapacağımız maç başta olmak üzere tüm karşılaşmalarda Gaziantepli sporseverlerin desteğine ihtiyacım var."
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:57
-
Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
-
Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
-
Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
"Galibiyet serisine ihtiyacımız var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.