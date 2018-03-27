"Galibiyet serisine ihtiyacımız var" – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

    "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , puan kaybetmek için kredilerinin olmadığını belirterek, seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlattı. Sezon başında belirlenen hedefi doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini anlatan Sözeri, "Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Önümüzde 6 maç bulunuyor. Bizim için her maç final. Puan kaybetmek için kredimiz yok. Seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

    Bu anlamda iç saha maçlarının da önemli olduğunu belirten Sözeri, şunları kaydetti:

    "Özellikle iç saha maçlarında 3'er puanla yolumuza devam etmeliyiz. Bu zorlu ve güzel yolda taraftarımızla bütünleşip başarıya koşmalıyız. O yüzden bu hafta ile yapacağımız maç başta olmak üzere tüm karşılaşmalarda Gaziantepli sporseverlerin desteğine ihtiyacım var."

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:57
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