Denizlispor’a para desteği – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’a para desteği

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    SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulmak isteyen , pazar günü konuk edeceği Ankaragücü maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

    SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulmak isteyen , pazar günü konuk edeceği Ankaragücü maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Cezalı durumdaki Taşkın dışında eksiği bulunmayan Horozlar'a yönetimden de destek geldi. Yeşil- siyahlı kurmayların maç öncesi futbolculara 500 bin TL alacak dağıtarak motive etmeyi planladığı belirtildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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