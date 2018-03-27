Adanaspor’un final macı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’un final macı

    SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maçında yalnızca 1 puan alabilen 'un teknik direktörü Eyüp Arın, pazar günkü karşılaşmasının sezonun en önemli maçı olduğunu söyledi.

    SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maçında yalnızca 1 puan alabilen 'un teknik direktörü Eyüp Arın, pazar günkü karşılaşmasının sezonun en önemli maçı olduğunu söyledi. Bu maç ile çıkışa geçeceklerine inandığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Adanaspor'un bu sezonki en zor ve en önemli maçı olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda maçında ortaya koyduğumuz performans Adanaspor'un gerçek oyunudur. Biz kaybedeceksek bile bu şekilde kaybedelim. Deplasmandan alınan bu kıymetli 1 puan bizi ateşleyecektir. Oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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