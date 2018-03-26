"Sezonun en önemli maçını Samsunspor ile oynayacağız"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Eyüp Arın, bu sezonki en zor ve önemli maçı Samsunspor ile oynayacaklarını söyledi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Arın, Adanaspor'un Samsunspor maçı ile çıkışa geçeceğine inandığını söyledi. Arın, "Hafta sonu Atiker Konyaspor ile özel bir hazırlık maçı yaptık. Oynayamayan oyuncularımızın fiziksel durumlarını görmek adına gerçekleştirdiğimiz bir hazırlık maçıydı. Bu hafta çalışmalarımızı iyi yapıp Samsunspor maçına çıkacağız. Adanaspor'un bu sezon ki en zor ve en önemli maçı bana göre" dedi.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının Adanaspor'un gerçek oyunu olduğunu söyleyen Arın, "Biz kaybedeceksek bile bu şekilde kaybedelim. Deplasmandan alınan bu kıymetli puan bizi ateşleyecektir. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz. Sahada yüzde yüzünü verecek bir Adanaspor izleyeceğimizden şüphem yok" ifadelerini kullandı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 5
Yorum
Çılgın Türk Başkanın seçimlerden önce bir tane dünya yıldızı sözü var. Juve'den Dybala ya da PSG'den Mbappe'yi isteriz :)
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Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 3
Yorum
Nirvana Pepe son oynadığı iki maçda çok önemli hatalar yaptı . Artık yedek kalabilir .seneye Vida ve Mitroviç oynar , oynamalı .
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 7
Yorum
sdf sdf hep oyalama taktiği daha öncede ne sözler vermiştin artık taraftar değişiklik istiyor neden anlamıyorsun
"Sezonun en önemli maçını Samsunspor ile oynayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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