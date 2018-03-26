"Sezonun en önemli maçını Samsunspor ile oynayacağız" – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Sezonun en önemli maçını ile oynayacağız"

    "Sezonun en önemli maçını <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a> ile oynayacağız"

    1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Eyüp Arın, bu sezonki en zor ve önemli maçı ile oynayacaklarını söyledi.

    Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 1 Nisan Pazar günü saat 15.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Arın, Adanaspor'un maçı ile çıkışa geçeceğine inandığını söyledi. Arın, "Hafta sonu Atiker Konyaspor ile özel bir hazırlık maçı yaptık. Oynayamayan oyuncularımızın fiziksel durumlarını görmek adına gerçekleştirdiğimiz bir hazırlık maçıydı. Bu hafta çalışmalarımızı iyi yapıp Samsunspor maçına çıkacağız. Adanaspor'un bu sezon ki en zor ve en önemli maçı bana göre" dedi.

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının Adanaspor'un gerçek oyunu olduğunu söyleyen Arın, "Biz kaybedeceksek bile bu şekilde kaybedelim. Deplasmandan alınan bu kıymetli puan bizi ateşleyecektir. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz. Sahada yüzde yüzünü verecek bir Adanaspor izleyeceğimizden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Sezonun en önemli maçını ile oynayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN