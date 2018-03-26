Samsunspor'da hedef 3 puan – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da hedef 3 puan

    Samsunspor'da hedef 3 puan

    1. Lig ekiplerinden 'un sportif direktörü Coşkun Zeren, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçına ilişkin, "Sahada kazanmak adına her şeyi yapacağız. Ben inanıyorum ki 'dan mutlu döneceğiz." dedi.

    Zeren, ligde final niteliğinde 6 karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Ligin boyunun kısılması ve kendilerinin düşme potası içinde yer alması nedeniyle zor bir süreç içine girdiklerine işaret eden Zeren, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sakatlıklar ve hakem hataları bizi oldukça yıprattı. Ama bu sıkıntılı günleri artık geride bıraktık. Lige verilen ara bize çok iyi geldi, sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Mental anlamda da yorgun olan futbolcularımız beyin olarak rahatlamış oldu." diye konuştu.

    ile çok zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Zeren, şunları dile getirdi:

    " takımları bizim yıllardır dostumuz. Gönül isterdi ki de böyle zorlu bir süreçte iki takım karşı karşıya gelmesin ama maalesef iki takımın da acilen puana ihtiyacı olduğu bir haftada oynayacağız ve rakibimiz de düşme potası içinde. Ligin son 6 haftası kaldı ve her maç bizim için final. Adanaspor maçı da bu maçlardan birisi olacak. Sahada tüm oyuncularımız birbirinin eksiğini kapatmak için inanılmaz mücadele veriyor. Sahada kazanmak adına her şeyi yapacağız. Ben inanıyorum ki Adana'dan mutlu döneceğiz."

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor'da hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN