Samsunspor'da hedef 3 puan

Zeren, ligde final niteliğinde 6 karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Ligin boyunun kısılması ve kendilerinin düşme potası içinde yer alması nedeniyle zor bir süreç içine girdiklerine işaret eden Zeren, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sakatlıklar ve hakem hataları bizi oldukça yıprattı. Ama bu sıkıntılı günleri artık geride bıraktık. Lige verilen ara bize çok iyi geldi, sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Mental anlamda da yorgun olan futbolcularımız beyin olarak rahatlamış oldu." diye konuştu.

Adanaspor ile çok zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Zeren, şunları dile getirdi:

"Adana takımları bizim yıllardır dostumuz. Gönül isterdi ki de böyle zorlu bir süreçte iki takım karşı karşıya gelmesin ama maalesef iki takımın da acilen puana ihtiyacı olduğu bir haftada oynayacağız ve rakibimiz de düşme potası içinde. Ligin son 6 haftası kaldı ve her maç bizim için final. Adanaspor maçı da bu maçlardan birisi olacak. Sahada tüm oyuncularımız birbirinin eksiğini kapatmak için inanılmaz mücadele veriyor. Sahada kazanmak adına her şeyi yapacağız. Ben inanıyorum ki Adana'dan mutlu döneceğiz."