Boluspor’da yüzler gülüyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’da yüzler gülüyor

    Boluspor’da yüzler gülüyor

    Milli karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada 'yi 6-2'lik skorla deviren 'da moraller tavan yaptı.

    Milli karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada 'yi 6-2'lik skorla deviren 'da moraller tavan yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, öğrencilerine övgü dolu sözler sarfederken, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takım karşısında iyi mücadale ettik ve kazandık. Bu galibiyetin lige de olumlu yansıyacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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