Denizlispor'un borcu 19 milyon TL – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'un borcu 19 milyon

    Denizlispor'un borcu 19 milyon TL

    1'nci Lig'de kümede kalma savaşı veren 'un toplam borcu 19 milyon olarak açıklandı.

    Tesisleri'nde dün açıklama yapan Başkan Yardımcısı Taner Atilla, 'da karar bekleyen bir dosyalarının olmadığını belirterek, devre arasında yapılan transferlerin 4.5 milyon 'ye mal olduğunu dile getirdi.

    Ligde son 6 haftaya kurtuluş hattının 1 puan gerisinde giren Denizlispor'da 90+5'inci dakikada gelen golle kaybedilen Altınordu deplasmanı sonrası 'na itirazda bulunduklarını belirten Atilla, "Ligin en kritik haftalarındayız ve artık aleyhimize yapılan bariz hatalar nedeniyle sabrımız taştı. Bundan sonraki maçlarımızda daha adaletli ve tecrübeli hakemlerin atanmasını rica ettik. Telafisi olmayan bu haftalarda bu şekilde maç kaybetmek istemiyoruz" dedi.

    ANKARAGÜCÜ UYARISI
    Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra için mücadele eden 'nü sahasında ağırlayacak Denizlispor'da teknik direktör , futbolcularını uyardı. Ligin en güçlü takımlarından biriyle oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, "Ankaragücü özellikle duran toplarda uzun boylu futbolcularıyla çok etkili. İstekli ve coşkulu oynamalıyız. İyi bir takımız. Kolay gol yememeliyiz. Yakaladıklarımızı atmalıyız. Bize iyi oyun ve puan lazım" diye konuştu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:23
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