“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Hakem hatalarından yakınan Samsunspor’un Yunan yıldızı Georgios Samaras, oyuncular olarak geçmişe değil önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANALIM"
4 puan kaybının hakem hataları sonucunda oluştuğunu fakat hakemlerin performansını değerlendirmek istemediğini vurgulayan Georgios Samaras, "Hakemler hakkında konuşmayacağım. Çünkü hakemler de benim performansımı değerlendirmiyor. Kaybettiğimiz 4 puan ise hakemler sonucunda oldu. Bu da geçti. Bu 4 puan için yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne kadar itiraz etsek, üzülsek de geçmişte kaldı. Olmuş bitmiş bir olay. Bundan sonraki maçlarda performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu puanları almış olsaydık farklı şeyler konuşacaktık. Şimdi ise olduğumuz yerdeyiz. Oyuncular olarak geçmişe değil önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.
"SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM"
Sevdiği işi yaptığının altını çizen 33 yaşındaki Samaras, "Buraya geldiğim ilk zamanda bile herkese karşı net oldum. O zaman görevde farklı bir hoca vardı. Sezon başı tam performansımda değildim. Kampa geç katıldım. Ligin başlamasından 3 gün önce takıma katıldım. Önemli olan benim kendi performansımı, ritmimi bulamadım. Çünkü diğer oyuncular benden daha formdaydı. 2 ay çok iyi çalıştım. Ekim ayından beri kendimi iyi hissediyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Şu anda takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocamızın, bana ilk 11'de verdiği görevin karşılığını vermeye çalışıyorum" diye konuştu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:53
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Kazanmaya alışacağız
Toplam 1
Yorum
Kazanmaya alışacağız. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI BÖYLE HAKEM AVRUPADA DA BULURSANIZ
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Yeni yılda yeni sayfa
Toplam 1
Yorum
Yeni yılda yeni sayfa. hakemler eski. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI. AYNI 2Lİ GS MAÇINDA DA CEZALI OLACAK MI?
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Golcün kadar konuş!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR BU İŞİN CILKI ÇIKTI ARTIK KADIKÖYDE BİLE HAKEMLER DOĞRUYOR.AZİZ BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMIYORSAN ÇEK GİT VEYA TAKIMI LİGDEN ÇEKİN YETER YA
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