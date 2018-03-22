Şimdi de Makukula – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şimdi de Makukula

    Şimdi de Makukula
    1. Lig'de kalma umutlarını her geçen hafta tüketen 'da göreve yeni başlayan Sportif Direktör Ufuk Dündar, çok acı bir tablo çizdi. Dündar, kulübün özellikle eski oyuncusu Makukula'ya olan yüksek borcu nedeniyle kendisinin inisiyatifi doğrultusunda 3. Lig'e düşebileceğini söyledi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şimdi de Makukula haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN