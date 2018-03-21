"Niye gol attın hocayı gönderecektik!"

İşte Derelioğlu'nun bomba etkisi yapacak sözleri:

15 Ocak'ta göreve başladım, ilk gün takımın karşısına geçtim. Futbolcu yerine karşımda 'bize hoca lazım değil, idman yapmamıza gerek yok. Maça hazırız' gibi 18-20 yaş arası gençler buldum. Tam bir çete olmuşlar. 14'ü de çete olmuş. İçlerinde 3-4 tane gerçekten futbol oynamaya hevesli isim var. Bırakmak istedim ama kaptan Şenol Can önüme geçti 'Hocam kal savaşalım' deyince kaldım. Bir maçta bir takım kendi kalesine 4 gol atar mı? 7-0 yenildiğimiz Ümraniyespor maçını bir izleyin. Bütün maçlarda sabote var. İncelenmesi lazım. Bunun müffetişler çözmeli biz değil. Bu 14 oyuncunun yer aldığı kadroyla oynadığımız bütün maçlar ihanet dolu. Biz sahada 4-5 kişiyle oynamışız. İçeriden satıldık. Göz göre göre oynamadılar. Bile bile hata yaptılar. Bakın Samsunspor maçında dakika 75, skor 0-0... Furkan'ın şut çataldan dönüyor. Yedekten oturttuğum o futbolculardan biri 'Allah bile istemiyor kazanmamızı' diyor. Mustafa beş dakika sonra iki gol atıyor. Onlardan biri sevineceği yerde Mustafa'ya 'Neden attın yenilsek hoca giderdi' diyor. Bu çetenin başı Hayri Öztürk...

ÖZTÜRK ÇETE BAŞI

Yönetici, başı o çekiyor. Bu adam mercek altına alınmalı. Federasyon incelerse ben de ifade vermeye hazırım. Başkan da bunlara çanak tutmuş. İşin içinde idari menajer Tayfun da var. Bakın ben her türlü mahkeme ortamında Türk futbolunu temizlemek adına ifade vermeye hazırım. Neden? Çünkü aşağıdan çıkardığım genç isimler var. Ben gidince bunlar şimdi gençleri ezecekler. Yeniden bu çete kadro maçlara çıkacak.

LİSANS İÇİN BİLEZİK SATTI

Yenilse de alkışlanacak bir takım kurmak istiyorum. Bu onların düşüncesine tersti. 14 oyuncuyu kadro dışı bıraktım yerlerine alt yapıdan gençleri aldım. Mustafa Çakır'a bakın, 14 gün önce lisansını çıkarttık. Lisansın bedeli 3,500 TL. Kulüpte para yok çocuklar sağdan soldan borç topladılar. Hatta birisi para için annesinin bileziğini sattı.

ÇETEYİ DAĞITTIM TEMİZLERİ ALDIM

"Takımda çete olanları dağıtıp gerçekten futbol oynayacakları aldım. Kaleci Musa Yakar, (milli takıma çağrıldı) Deniz, Mustafa Çakır, Furkan, Ahmet, Olgun, Gökhan, Erdal, Mustafa, Kılıç... bunların hepsi gelecek vadeden isimler. 12 oyuncuyu kadroya kattım. Temiz takım kurdum tabii ki rahatsız oldular."

SUSMAYIN KONUŞUN

Derelioğlu, teknik adamlara da seslendi: "Bir yanlış varsa susmamalıyız. Kimse korkmasın ki futbolumuzun içinde çirkinliklerin bir bir yok edelim. Konuşursam iş bulamam diye korkup susan teknik adamlarımız var. Paramı vermezler diye susan teknik adamlar var. Benim tek korkum Allah'tır. Bütün herkes bildiğini söylesin ki Türk futbolu düzlüğe çıksın. Hak eden oynasın. Hak eden kazansın. Temiz futbol istiyorum."