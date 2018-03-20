Altınordu’ya süper prim – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ’ya süper prim

    Altınordu’ya süper prim

    Denizlispor'u 2-1 yenerek yolunda ilerleyen 'da futbolcuların cepleri doldu.

    Denizlispor'u 2-1 yenerek yolunda ilerleyen 'da futbolcuların cepleri doldu. İkinci yarıda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan ekibinde oyuncular, her 3 puan için 5'er bin TL ödül hak etti. Beraberliğe de 2 bin 500'er TL prim alan kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıdaki 11 müsabaka sonunda sadece primlerden 47 bin 500 TL kazandı. Yönetimin her maçın ardından ödemeleri yaptığı ve futbolcuların moralini üst seviyede tuttuğu kaydedildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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