Adana Demirspor evinde kaybetti
Spor Toto 1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Yiğitcan Erdoğan, Yiğit İncedemir, Lalawele (Dk. 46 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Mustafa Yılmaz), Tambe, Mendy (Dk. 57 Savaş Yılmaz)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Appindangoye, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 90 Tarık Tekdal), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 74 Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Rangelov
Gol: Dk. 61 Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Batuhan İşçiler, Dk. 60 Yiğit İncedemir, Dk. 81 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), Dk. 55 Appindangoye (Ümraniyespor)
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:16
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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