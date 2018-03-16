Adana Demirspor evinde kaybetti – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    evinde kaybetti

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a> evinde kaybetti

    1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey

    : Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Yiğitcan Erdoğan, Yiğit İncedemir, Lalawele (Dk. 46 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Mustafa Yılmaz), Tambe, Mendy (Dk. 57 Savaş Yılmaz)

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Appindangoye, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 90 Tarık Tekdal), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 74 Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Rangelov

    Gol: Dk. 61 Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

    Sarı kartlar: Dk. 31 Batuhan İşçiler, Dk. 60 Yiğit İncedemir, Dk. 81 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), Dk. 55 Appindangoye (Ümraniyespor)

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:16
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