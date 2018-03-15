1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

    17 Mart Cumartesi:

    13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan

    13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

    15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

    15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar

    18 Mart Pazar:

    13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin

    15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen

    18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:30
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