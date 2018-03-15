1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar
18 Mart Pazar:
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin
15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:30
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Daha iyi olmalıyız
Toplam 9
Yorum
karakartal kardeş oda ya vardarlısıdır yada isveçlidir adam olun az tebrik edin istiklal marşını çaldırdık bayrak dalgalandırdık şerefli insanlar olun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu KASITLI FAKTÖRLERIN (!) devreye girmedigi bir macta,, Gs "bu günkü Fener'i" sahasinda yenecek gücte !
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?. ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürler. ancak es geçer. ya da gösterir pfdk görmezden gelir
1. Lig'de hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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