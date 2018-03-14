Denizlispor'da Tekke dönüyor
SPOR Toto 1. Lig'de son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 7'den 1'e indiren Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, bu hafta Altınordu deplasmanında takımın dümenine dönecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta içinde oynanan Adana Demirspor deplasmanında tribüne gönderilen Fatih Tekke'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.
Cezasını pazar günü oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında çeken Tekke, Ege derbisinde saha kenarında olacak. Denizlispor'da Erzurum karşısında sakatlanan Ziya ve Kerem Can'ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Cenk ile Burak, Altınordu maçında forma giyemeyecek. Yönetim, Erzurum galibiyetinin 15'er bin TL'ye çıkaran primleri karşılığında futbolculara maç öncesi toplam 450 bin TL dağıtarak moral aşılayacak. Altınordu galibiyetinin primleri de 15 bin TL olarak belirlenirken beraberliğe prim ödenmeyecek.
Süper Lig yarışındaki Altınordu, ligde ikinci yarının en formda ekibi konumunda.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:10
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İşte Hıncal Uluç'un derbi tahmini
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Taner39 Bu Hıncal kimseyi beğenmez.Herkese akıl verir.Ama hayatında topa iki ayağı değmemiş.Onun için herkes kötü.Fatih,Aykut,Şenol bir tek o iyi.
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sprtmn SEN GİT ŞENOL'A YORUM YAP
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Toplam 2
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Can Biri TL diyor, diğeri euro diyor ve hikayeden kahramanlık yapıyorlar. İkisinin de bir şey yapacağı yok. Laf salatası bunlar.
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