Bal-Kes Play-Off aşkına – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Bal-Kes Play-Off aşkına

    Bal-Kes Play-Off aşkına

    Adanaspor’a konuk olan Balıkesirspor, ’ın 85’teki golüyle Play-Off yarışında hayat buldu

    SPOR Toto 1'inci Lig'in 27'inci haftasında Balıkesir Baltok, Adanaspor'la karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip bulduğu net fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0'lık eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip kalede yine birçok fırsatı değerlendiremeyen Bal-Kes, aradığı golü 85'te buldu. Aynı dakikada oyuna giren Burak Çalık topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Son anlarda beraberlik için fırsat arayan Adanaspor'un çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-0'lık Balıkesir üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 39'a yükselten kırmızıbeyazlılar Play-Off iddiasını sürdürdü. 33'te kalan Adanaspor düşme ateşini yakından hissetmeye başladı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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