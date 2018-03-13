Bal-Kes Play-Off aşkına

Adanaspor’a konuk olan Balıkesirspor, Burak Çalık’ın 85’teki golüyle Play-Off yarışında hayat buldu

SPOR Toto 1'inci Lig'in 27'inci haftasında Balıkesir Baltok, Adanaspor'la karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip bulduğu net fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0'lık eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip kalede yine birçok fırsatı değerlendiremeyen Bal-Kes, aradığı golü 85'te buldu. Aynı dakikada oyuna giren Burak Çalık topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Son anlarda beraberlik için fırsat arayan Adanaspor'un çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-0'lık Balıkesir üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 39'a yükselten kırmızıbeyazlılar Play-Off iddiasını sürdürdü. 33'te kalan Adanaspor düşme ateşini yakından hissetmeye başladı.