ALTINORDULU FUTBOLCUYA SALDIRI!
Olaylı maçta kazanan Altınordu
Spor Toto 1'inci Lig 27'nci hafta mücadelesinde Eskişehirspor kendi sahasında Altınordu'ya 4-2 yenildi.
2'nci dakikada gelişen Altınordu atağında kaleci Kayacan, Erdoğan'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Kerim Avcı penaltıyı gole çevirdi: 0-1.
6'ncı dakikada Altınordulu Hasan ceza alanında Semih Şentürk'ü düşürdü. Kazanılan penaltıyı Buruno kullandı, kaleci Erce topu kornere çelerek gole izin vermedi.
31'inci dakikada Dorukhan'ın ortasında Semih Şentürk topu ağlara gönderdi: 1-1.
55'inci dakikada Erdoğan'ın soldan ortasında ceza alanında Barış topa dokundu ve ağları sarstı: 1-2.
64'üncü dakikada Semih Şentürk'ün ceza alını dışındaki sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 2-2.
81'inci dakikada Serkan'ın sağdan ortasında Deniz kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-3.
90+4'üncü dakikada Barış'ın pasında Ali Mert maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 2-4.
Karşılaşma Altınordu'nun 4-2'lik galibiyeti ile bitti.
Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yendi. Maçta dakikalar 84'ü gösterirken iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi.
Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi. Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı. Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:10
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Olaylı maçta kazanan Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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