Denizli nefes aldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    nefes aldı

    Denizli nefes aldı
    Denizlispor, teknik direktör önderliğinde ligde kalma mücadelesine devam ediyor. İki haftalık galibiyet özleminden sonra Büyükşehir Belediye 'u evinde konuk eden Horozlar, 68 ve 75'te Mehmet Akyüz'ün golleriyle rakibini 2-1 yendi. Dadaşlar'ın tek golünü Nobre attı. Tekke ile 6 maçta 4 galibiyet alan Denizlispor, puanını 30'a yükseltip umutlarını artırdı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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