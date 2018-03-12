Ankaragücü geliyor
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarının ilk tehlikeli atağında 56'da Ankaragücü kalecisi Altay, İbrahim'in vuruşunu çıkardı. 72'de Erdem'in ortasında topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.
Ev sahibi bu gole 79'de Kojic ile karşılık verdi: 1-1. 88'de ise 'nöbetçi golcü' sahne aldı.
Erdem'in ortasına kafayla uzanarak vuran Kehinde takımına 3 puanı getirdi.
Ankaragücü bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Play-Off mücadelesi veren İstanbul ise 39'da kalarak yarışta yara aldı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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