Ankaragücü geliyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü geliyor

    Ankaragücü geliyor

    1. Lig’in 27. haftasında evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    1'inci Lig'in 27'inci haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıda pozisyonları bulan taraf ev sahibi ekipti. Mehmet Zeki ve ve Cajic bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

    İkinci yarının ilk tehlikeli atağında 56'da Ankaragücü kalecisi Altay, İbrahim'in vuruşunu çıkardı. 72'de Erdem'in ortasında topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

    Ev sahibi bu gole 79'de Kojic ile karşılık verdi: 1-1. 88'de ise 'nöbetçi golcü' sahne aldı.

    Erdem'in ortasına kafayla uzanarak vuran Kehinde takımına 3 puanı getirdi.

    Ankaragücü bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Play-Off mücadelesi veren İstanbul ise 39'da kalarak yarışta yara aldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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