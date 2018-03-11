Rize'nin yürüyüşü Bolu'da sürdü.

Spor Toto 1. Lig 27'inci hafta mücadelesinde Boluspor, Çaykur Rize'yiağırladı. Etkili oynayan ev sahibiyken golü bulan konuk ekip oldu. 19'da Mehmet'in soldan yaptığı ortaya arka direkte vuran Samudio konuk ekibi öne 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda rakip kalede fırsat arayan Bolu'da 53'te Mustafa'nın vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı. Ev sahibinde 85'te Akabueze'nin serbest vuruşu yine direkten dönünce karşılaşma 1-0 Rize'nin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin 6 maçlık yenilmezlik serisine son veren mavi-yeşilliler, 52 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

CİDDİYET SÜRECEK

İbrahim Üzülmez, sonuçtan mutlu olduğunu belirterek; Bizim için önemli bir galibiyet bundan sonra da aynı ciddiyet içerisinde,hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.