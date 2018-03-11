Son haftaların formda ekibine konuk olan Ç. Rize, Samudio’nun golüyle kazanarak puanını 52’ye yükseltti ve Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.
Spor Toto 1. Lig 27'inci hafta mücadelesinde Boluspor, Çaykur Rize'yiağırladı. Etkili oynayan ev sahibiyken golü bulan konuk ekip oldu. 19'da Mehmet'in soldan yaptığı ortaya arka direkte vuran Samudio konuk ekibi öne 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda rakip kalede fırsat arayan Bolu'da 53'te Mustafa'nın vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı. Ev sahibinde 85'te Akabueze'nin serbest vuruşu yine direkten dönünce karşılaşma 1-0 Rize'nin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin 6 maçlık yenilmezlik serisine son veren mavi-yeşilliler, 52 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
CİDDİYET SÜRECEK
İbrahim Üzülmez, sonuçtan mutlu olduğunu belirterek; Bizim için önemli bir galibiyet bundan sonra da aynı ciddiyet içerisinde,hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
Rize'nin yürüyüşü Bolu'da sürdü. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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