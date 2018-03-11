Rize'nin yürüyüşü Bolu'da sürdü. – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'nin yürüyüşü 'da sürdü.

    Rize'nin yürüyüşü Bolu'da sürdü.

    Son haftaların formda ekibine konuk olan Ç. , Samudio’nun golüyle kazanarak puanını 52’ye yükseltti ve ’e bir adım daha yaklaştı.

    1. Lig 27'inci hafta mücadelesinde , Çaykur 'yiağırladı. Etkili oynayan ev sahibiyken golü bulan konuk ekip oldu. 19'da Mehmet'in soldan yaptığı ortaya arka direkte vuran Samudio konuk ekibi öne 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda rakip kalede fırsat arayan 'da 53'te Mustafa'nın vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı. Ev sahibinde 85'te Akabueze'nin serbest vuruşu yine direkten dönünce karşılaşma 1-0 Rize'nin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin 6 maçlık yenilmezlik serisine son veren mavi-yeşilliler, 52 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

    CİDDİYET SÜRECEK
    İbrahim Üzülmez, sonuçtan mutlu olduğunu belirterek; Bizim için önemli bir galibiyet bundan sonra da aynı içerisinde,hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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