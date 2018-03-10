Dadaş umutlu gitti – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Dadaş umutlu gitti

    Dadaş umutlu gitti
    Eskişehir'i yenen ateş hattındaki 'yle yarınki maça kilitlendi. Takımda cezalı ve sakat oyuncu bulunmadığını belirten , "İnşallah Denizli'den galibiyetle döneceğiz" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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