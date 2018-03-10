Dadaş umutlu gitti
Eskişehir'i yenen Erzurum ateş hattındaki Denizli'yle yarınki maça kilitlendi. Takımda cezalı ve sakat oyuncu bulunmadığını belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "İnşallah Denizli'den galibiyetle döneceğiz" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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