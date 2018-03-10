Altınordu şahlandı
İstanbulspor'u geriye düştüğü maçta evinde 3-1 yenen Altınordu, ikinci yarıda adeta şaha kalktı. Oynadığı 9 maçta 7. galibiyetini alan kırmızı- lacivertliler 5. sıraya çıkarak play-off yarışında vites yükseltti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Altınordu şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.