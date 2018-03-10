Altınordu şahlandı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    şahlandı

    Altınordu şahlandı
    İstanbulspor'u geriye düştüğü maçta evinde 3-1 yenen , ikinci yarıda adeta şaha kalktı. Oynadığı 9 maçta 7. galibiyetini alan kırmızı- lacivertliler 5. sıraya çıkarak play-off yarışında vites yükseltti.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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