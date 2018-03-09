"Tek hedefimiz Süper Lig’e çıkmak”
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, tek hedeflerinin takımlarını Süper Lig'e yükseltmek olduğunu söyledi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:57
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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a iyi haber
Toplam 6
Yorum
HELAL SANA WİLSON ÇOKGÜZEL TESPİT YAPMIŞSINBU SEZON GSYİ SENEYEDE FBYİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR BU İŞİN Bİ SIRASI YÜZDESİ VARBU İŞLER PARAYLA DEĞİL BELLİ BİSIRAYLA
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 1
Yorum
Forrest BJK yöneticileri gülümseyerek birsey degistigini, ceza almayacaklarini saniyor. Önemli olan agizdan cikanin oldugunu hicmi bilmiyorlar?
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Negredo dönüyor!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK Talisca ve Negredo elindeyken futbol dünyasına yeni bir taktik anlayış hediye edebilirsin Şenol Hocam, türlü türlü kombinasyonlar denenebili
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