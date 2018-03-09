Bakır, yaptığı açıklamada, rakiplerinin son üç haftada topladığı 9 puan ile şampiyonluk potasının içerisine girdiğini belirtti.

Şampiyonluk yarışında takım sayısının artması ile maçların zorluk derecesinin yükseldiğine dikkati çeken Bakır, "Ligde neredeyse hedefsiz takım yok. Bu da her maçın zorluk derecesini artırıyor. Boluspor da yakaladığı çıkış ile yarın içerisine dahil oldu. Oldukça tecrübeli bir kadroya sahip. Cezalı futbolcularının dönmesi ile bize karşı tam takım olarak sahada olacaklar. Çok değerli ve kaliteli bir ekibe karşı mücadele edeceğiz." dedi.

İşlerinin kolay olmadığını ifade eden Bakır, "Adeta altı puanlık bir maç. Kazanan kendi hedefleri doğrultusunda çok büyük bir eşiği atlamış olacak. Yarışta son haftalara yaklaşılırken yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Liderlik yarışında avantajımızı korumak için Boluspor deplasmanında tek planımız kazanmak üzerine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, Boluspor deplasmanında taraftarların kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek, özellikle İstanbul'dan taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.