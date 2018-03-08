Seçkin, Payas’ta – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    , Payas’ta

    Seçkin, Payas’ta
    ÜÇÜNCÜ Lig 3. Grup takımlarından Payasspor'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet getirildi. 1.5 yıllık imza atan Seçkin "Kulübü hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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