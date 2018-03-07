Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, antrenmanın kısa bir bölümünü izleyerek takıma başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Ankaragücü, Ankaramızın takımı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu sezon da iyi bir grafik sergiliyor. Bu sezon da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Başkentimizin takımı Süper Lig'e yakışır." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Futbol çok keyifli bir oyun. Bütün stresinizi üzerinizden alıyor. Sizi maçlarımıza da bekliyoruz." diye görüş belirtti.

Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, futbolculara baklava ikramında bulundu. Başkan Mehmet Yiğiner de Yılmaz'a 61 numaralı ve üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.