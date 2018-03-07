Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret

    Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret

    Ankara İl Emniyet Müdürü , Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı ve takımı ziyaret etti.

    Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, antrenmanın kısa bir bölümünü izleyerek takıma başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Ankaragücü, Ankaramızın takımı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu sezon da iyi bir grafik sergiliyor. Bu sezon da şampiyon olarak 'e çıkacağına inanıyorum. Başkentimizin takımı Süper Lig'e yakışır." ifadelerini kullandı.

    Ankaragücü Kulübü Başkanı ise Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Futbol çok keyifli bir oyun. Bütün stresinizi üzerinizden alıyor. Sizi maçlarımıza da bekliyoruz." diye görüş belirtti.

    ve beraberindeki heyet, futbolculara baklava ikramında bulundu. Başkan Mehmet Yiğiner de Yılmaz'a 61 numaralı ve üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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