Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve takımı ziyaret etti.
Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, antrenmanın kısa bir bölümünü izleyerek takıma başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Ankaragücü, Ankaramızın takımı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu sezon da iyi bir grafik sergiliyor. Bu sezon da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Başkentimizin takımı Süper Lig'e yakışır." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Futbol çok keyifli bir oyun. Bütün stresinizi üzerinizden alıyor. Sizi maçlarımıza da bekliyoruz." diye görüş belirtti.
Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, futbolculara baklava ikramında bulundu. Başkan Mehmet Yiğiner de Yılmaz'a 61 numaralı ve üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 6
Yorum
İyiki FB seni almamış İyiki FB ye gitmedim diyorsun daha paralarını maaşini alamıyorsun iyiki FB seni almamış
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
Güven Yaptığın hatalar FB şampyonluğuna mal olduyor 4 yaşında bir çocuk senin yaptığın hataları yapmaz kendine gel bir an önce
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
dadaş yönetimin suçu hoca seçerken çalıştırdığı takımları nasıl oynatır galibiyet sayısı gol sayısı oyuncularla ilişkisi başarıları ararsın
Yılmaz'dan Ankaragücü'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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