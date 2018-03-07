Samsun nefes aldı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    nefes aldı

    Samsun nefes aldı

    Enes ve Ayite’nin golleriyle 2-0 kazanarak rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son noktayı koyan kırmızı-beyazlılar, puanını 32’ye yükseltti

    SPOR Toto 1. Lig'in 26'ıncı haftasında , 'u konuk etti. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekibi, ilk yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 16'da ceza sahası içinde Oğuz'un direkten dönen şutunu takip eden Enes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 40'ıncı dakikada ceza sahası içine giren Samaras rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını değerlendiren Ayite skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda savunmaya daha fazla ağırlık veren , hızlı hücumlarla fırsat aradı. Zaman zaman tehlike yaratan kırmızı-beyazlılar, üçüncü golü bulamadı. Elazığspor da baskısından gol çıkaramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren Samsun 32 puana ulaştı ve düşme hattında biraz olsun rahatladı. Elazığ ise 38 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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