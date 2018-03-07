Samsun nefes aldı

SPOR Toto 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Samsunspor, Elazığspor'u konuk etti. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz ekibi, ilk yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 16'da ceza sahası içinde Oğuz'un direkten dönen şutunu takip eden Enes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 40'ıncı dakikada ceza sahası içine giren Samaras rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını değerlendiren Ayite skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda savunmaya daha fazla ağırlık veren Samsun, hızlı hücumlarla fırsat aradı. Zaman zaman tehlike yaratan kırmızı-beyazlılar, üçüncü golü bulamadı. Elazığspor da baskısından gol çıkaramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren Samsun 32 puana ulaştı ve düşme hattında biraz olsun rahatladı. Elazığ ise 38 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.