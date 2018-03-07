Samsun nefes aldı
Enes ve Ayite’nin golleriyle 2-0 kazanarak rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son noktayı koyan kırmızı-beyazlılar, puanını 32’ye yükseltti
SPOR Toto 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Samsunspor, Elazığspor'u konuk etti. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz ekibi, ilk yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 16'da ceza sahası içinde Oğuz'un direkten dönen şutunu takip eden Enes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 40'ıncı dakikada ceza sahası içine giren Samaras rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını değerlendiren Ayite skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda savunmaya daha fazla ağırlık veren Samsun, hızlı hücumlarla fırsat aradı. Zaman zaman tehlike yaratan kırmızı-beyazlılar, üçüncü golü bulamadı. Elazığspor da baskısından gol çıkaramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren Samsun 32 puana ulaştı ve düşme hattında biraz olsun rahatladı. Elazığ ise 38 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
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Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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