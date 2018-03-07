Altınordu’da forvetler uçuyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da forvetler uçuyor

    Altınordu’da forvetler uçuyor
    LİGİN ikinci yarısındaki çıkışıyla Play-Off potasına giren 'nun forvetleri bu sezon en parlak dönemlerini yaşıyor. Kırmızılacivertli ekibin en skorer ismi Kerim Avcı, attığı 11 golle en verimli sezonunu geçiriyor. 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu 'da 'da 8 gol kaydetmişti. 9 golle onu izleyen Mirkan da 2015-16'da formasıyla attığı 4 golü geçerek kariyerinde zirve yaptı. Takımın altyapısından yetişen sağ kanat Barış Alıcı da bu sezon dikkat çekmeyi başardı. Geçen sezon A takıma yükselen 20 yaşındaki genç yetenek, bu sezon attığı 8 golün yanı sıra 4 asistle de önemli katkı sağladı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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