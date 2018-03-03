Tahki mden kötü haber – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Tahki mden kötü haber

    Tahki mden kötü haber
    Altınordu'nun ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ve 'nin 3 maç men verdiği Kuru'nun cezasının ertelenme talebi oybirliğiyle reddedildi. 29 yaşındaki savunmacı, ve İstanbulspor maçlarında oynayamayacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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