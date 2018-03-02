Altınordu üç eksikle gidiyor
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçında üç eksikle mücadele edecek. İzmir ekibinde hafta içinde ameliyat olan sağ bek Kerim Alıcı, sarı kart cezalısı stoper Recep ve tedavisi süren ön libero Oğulcan forma giyemeyecek.
Altınordu'da sarı kart sınırında yer alan forvetler Mirkan ve Fatih'le kanat oyuncusu Erdoğan kart görmeleri halinde İzmir'de oynanacak İstanbulspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Son 3 deplasman maçında Ankaragücü'nü 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Gaziantepspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Adanaspor'u da yenerek dış sahada üst üste dördüncü zaferini elde etmeyi hedefliyor.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:42
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Altınordu üç eksikle gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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