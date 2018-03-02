3 puandan başka yol yok – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    3 puandan başka yol yok

    3 puandan başka yol yok

    Krmızı-siyahlı çalıştırıcı, bu haftaki Adana Demir maçı için “Kazanacağımızı hissediyorum” dedi ve ekledi: Artık puan kayıplarına tahammülümüz yok

    Eskişehirspor'un teknik direktörü , yarın konuk edecekleri Adana Demirspor'u, taraftarın desteğiyle yenmek istediklerini söyledi. İldiz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını ancak bu performansın yeterli olmadığını belirtti. Ligdeki her maçı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan İldiz, şöyle konuştu: "Adana Demirspor ile yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle Adana Demirspor maçını kazanmak zorundayız. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Eskişehir'e de puan için gelecekler...

    Aykut akgün oynamayacak
    Deplasmanlarda daha iyi mücadele ediyorlar. Bizim de puan kayıplarına tahammülümüz yok. İyi oynamak istiyoruz. Kazanan taraf olacağımızı hissediyorum." İldiz, savunma oyuncusu Aykut Akgün'ün geçen haftaki Manisa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarın oynayamayacağını kaydetti.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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