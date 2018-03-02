3 puandan başka yol yok
Krmızı-siyahlı çalıştırıcı, bu haftaki Adana Demir maçı için “Kazanacağımızı hissediyorum” dedi ve ekledi: Artık puan kayıplarına tahammülümüz yok
Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, yarın konuk edecekleri Adana Demirspor'u, taraftarın desteğiyle yenmek istediklerini söyledi. İldiz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını ancak bu performansın yeterli olmadığını belirtti. Ligdeki her maçı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan İldiz, şöyle konuştu: "Adana Demirspor ile yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle Adana Demirspor maçını kazanmak zorundayız. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Eskişehir'e de puan için gelecekler...
Aykut akgün oynamayacak
Deplasmanlarda daha iyi mücadele ediyorlar. Bizim de puan kayıplarına tahammülümüz yok. İyi oynamak istiyoruz. Kazanan taraf olacağımızı hissediyorum." İldiz, savunma oyuncusu Aykut Akgün'ün geçen haftaki Manisa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarın oynayamayacağını kaydetti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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