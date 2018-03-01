Samsunsporlu futbolcular ilerisi için umut saçtı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Samsunsporlu futbolcular ilerisi için umut saçtı

    Samsunsporlu futbolcular ilerisi için umut saçtı

    Samsunsporlu futbolcular Ahmet Cebe ve Göksu Türkdoğan, ilerleyen haftalar için umut dolu açıklamalarda bulundu.

    1. Lig ekiplerinden , cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde devam etti. Futbolcular, hafif kar yağışı altında geçen antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, gol çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenman sonrasında konuşan futbolcular Ahmet Cebe ve Göksu Türkdoğan iddialı açıklamalarda bulundu.

    Ahmet Cebe: "Son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldık"
    Puan sıralamasında geri gitmelerine rağmen kötü sonuçlar almadıklarını ifade eden deneyimli defans oyuncusu Ahmet Cebe, "Son haftalarda yenildik diye değil, altımızdaki takımlar galibiyet serisi yaptı diye bize yaklaştılar. Altımızdaki takımlar son 3 maçlarını da kazandı. Kötü mücadele ettiğimizi düşünmüyorum. Son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldık. Sadece Balıkesirspor maçında kötü futbol oynadık. Şimdi önümüzde 2 tane iç saha maçımız var. Rizespor ve Elazığspor maçını iyi şekilde atlatıp, çıkışa geçmek istiyoruz. Bu maçları alınca düşmeyi konuşmayız. 2 maçta 6 puan kazanırsak, daha başka şeyler konuşmaya başlarız" dedi.

    Türkdoğan: "Karadeniz derbisini kazanarak seri yakalamak istiyoruz"
    Rizespor'u yenmek istediklerini ifade eden takımın en golcü oyuncusu Göksu Türkdoğan ise, "Son haftalarda çok kötü giden bir serimiz yoktu. Sadece Balıkesirspor maçı bizi üzdü. Bundan sonraki süreçte içeride 6 tane maçımız var. Olaya, maç maç bakıyoruz. Seyircilerimizin desteği de bundan sonraki süreçte çok önemli rol oynayacak. Rizespor maçıyla beraber bir seri yakalamak istiyoruz. Güzel bir derbi olacak. 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz. Son haftalarda goller attım ama bunun devamını getirmek çok önemli. Attığım gollerin takıma katkısı olması da çok önemli. Mağlup olduğumuz maçlarda gol atmanın çok bir anlamı olmuyor. Gollerime devam etmek istiyorum ama en önemli konu takımımın 3 puan kazanması" diye konuştu.
    Öte yandan Kaptanı Ahmet Burak Solakel'in 36. yaş günü için antrenman öncesinde yaş günü pastası kesildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:28
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