Manisaspor'da futbolcular ödeme bekliyor
Spor Toto 1'inci Lig'de futbolcuların ödeme alamadıkları için yeniden antrenmanı boykot yaptığı düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, takımın beklemede olduğunu söyledi.
Siyah-beyazlılar dünkü antrenmanda da salonda çalışırken Taşkın, "Futbolcuların kararına saygı duyuyorum. Bir önceki yönetimin ödeme yapmaması, yeni gelen yönetimden beklentileri yükseltti. Başkan ve yönetimle ödeme konusunu görüştük. Cuma gününe kadar çözeceklerini söylediler. Oyuncularımız da beklemek zorundalar" diye konuştu.
Takımda para alamayan yabancı oyuncuların ayrılması gibi bir durum olmadığını söyleyen Taşkın, "Yabancılar 2 ay daha misafirimiz olacak. Ben Manisalıyım. Gidersem de Manisalı olarak bilinen bir isim olacağım. Kulübe cebinden destek veren bir hocayım. Devre arasında ayrılanlar sonrası kadro derinliğimiz kalmadı. Altyapı ağırlıklı 15-16 isimle elimizden geleni yapıyoruz. Genç isimleri geliştirirken yabancı oyuncular Perovic, Mikic, Bakaki, Sebaihi'ye ihtiyacım olacak. Yol ayrımı söz konusu değil. Sezonu birlikte tamamlayacağız" dedi.
Öte yandan destek turlarına çıkan yeni yönetim, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:21
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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