Manisaspor'da futbolcular ödeme bekliyor

Siyah-beyazlılar dünkü antrenmanda da salonda çalışırken Taşkın, "Futbolcuların kararına saygı duyuyorum. Bir önceki yönetimin ödeme yapmaması, yeni gelen yönetimden beklentileri yükseltti. Başkan ve yönetimle ödeme konusunu görüştük. Cuma gününe kadar çözeceklerini söylediler. Oyuncularımız da beklemek zorundalar" diye konuştu.



Takımda para alamayan yabancı oyuncuların ayrılması gibi bir durum olmadığını söyleyen Taşkın, "Yabancılar 2 ay daha misafirimiz olacak. Ben Manisalıyım. Gidersem de Manisalı olarak bilinen bir isim olacağım. Kulübe cebinden destek veren bir hocayım. Devre arasında ayrılanlar sonrası kadro derinliğimiz kalmadı. Altyapı ağırlıklı 15-16 isimle elimizden geleni yapıyoruz. Genç isimleri geliştirirken yabancı oyuncular Perovic, Mikic, Bakaki, Sebaihi'ye ihtiyacım olacak. Yol ayrımı söz konusu değil. Sezonu birlikte tamamlayacağız" dedi.



Öte yandan destek turlarına çıkan yeni yönetim, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.