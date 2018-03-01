Manisa’da boykot

Kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Manisaspor'da yine para krizi yaşanıyor. Yeni yönetim takıma verdiği ödeme sözünü yerine getiremeyince futbolcular tarafından tepki aldı. Siyah-beyazlı futbolcular, dünkü antrenmanı boykot ederek çalışmaya çıkmadı.