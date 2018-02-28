Alnımızın akıyla şampiyon olacağız
Camia üzerine olumsuz algı yaratıldığını vurgulayan İbrahim Üzülmez, “Biz emeğimizle, alnımızın akıyla, namusumuz ve şerefimizle şampiyon olmak istiyoruz” dedi
TELAFİSİ SAMSUN'DA
Önümüzdeki haftadaki Samsunspor maçını değerlendiren Üzülmez, rakibinin içinde bulunduğu durumun işleri daha da zorlaştıracağını vurguladı ve şunları söyledi: "Rakibin ligdeki sıralamasına baktığımızda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Teknik direktör değişikliğinin pozitif yönde katkı sağlaması için çalışacaklardır. Evimizde kaybettiğimiz iki puanı Samsunspor maçında telafi etmek için mücadele edeceğimize inanıyorum."
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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