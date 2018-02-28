Alnımızın akıyla şampiyon olacağız – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Alnımızın akıyla şampiyon olacağız

    Alnımızın akıyla şampiyon olacağız

    Camia üzerine olumsuz algı yaratıldığını vurgulayan , “Biz emeğimizle, alnımızın akıyla, namusumuz ve şerefimizle şampiyon olmak istiyoruz” dedi

    Çaykur Rizespor teknik direktörü İbrahim Üzülmez camianın üzerine olumsuz algı yüklenme gayreti olduğunu söyledi. Bunu yıkmaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Elazığspor maçının son dakikasında Lincoln'e verilmeyen bir faul ve hemen arkasından gelen penaltı golü ile 2 puan kaybettik. Faul verilseydi maç biterdi. Kamuoyunda Çaykur Rizespor'a karşı yanlış intibalar var. Biz emeğimizle, alnımızın akıyla, namusumuz ve şerefimizle şampiyon olmak istiyoruz. Son 3-4 haftaya baktığımızda hakemlerin bize karşı iyimser olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

    TELAFİSİ SAMSUN'DA
    Önümüzdeki haftadaki Samsunspor maçını değerlendiren Üzülmez, rakibinin içinde bulunduğu durumun işleri daha da zorlaştıracağını vurguladı ve şunları söyledi: "Rakibin ligdeki sıralamasına baktığımızda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Teknik direktör değişikliğinin pozitif yönde katkı sağlaması için çalışacaklardır. Evimizde kaybettiğimiz iki puanı Samsunspor maçında telafi etmek için mücadele edeceğimize inanıyorum."
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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