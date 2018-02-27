Urfa çok rahat

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor Kırklarelispor'u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca aradığı golü 45'te buldu. Oğuzhan'ın ara pasıyla topla buluşan Hüseyin, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

SON GOL SERCAN'DAN

52'de ilk golün sahibi Hüseyin'in ortasına yükselen Mehmet Albayrak'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 90'da Sercan, ceza sahasında güzel bir vuruşla 3-0'lık zaferi getirdi. Bu galibiyetle Şanlıurfa, puanını 45'e yükselterek iddiasını sürdürürken; Kırklareli ise 35 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.