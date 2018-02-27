Urfa çok rahat – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Urfa çok rahat

    Urfa çok rahat

    , ’ni 3-0 devirerek puanını 45’e yükseltti ve takibini sürdürdü

    2. Lig 'ta 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor Kırklarelispor'u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca aradığı golü 45'te buldu. Oğuzhan'ın ara pasıyla topla buluşan Hüseyin, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

    SON GOL SERCAN'DAN
    52'de ilk golün sahibi Hüseyin'in ortasına yükselen Mehmet Albayrak'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 90'da , ceza sahasında güzel bir vuruşla 3-0'lık zaferi getirdi. Bu galibiyetle , puanını 45'e yükselterek iddiasını sürdürürken; ise 35 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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