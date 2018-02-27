Urfa çok rahat
Şanlıurfa, Kırklareli’ni 3-0 devirerek puanını 45’e yükseltti ve takibini sürdürdü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor Kırklarelispor'u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca aradığı golü 45'te buldu. Oğuzhan'ın ara pasıyla topla buluşan Hüseyin, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
SON GOL SERCAN'DAN
52'de ilk golün sahibi Hüseyin'in ortasına yükselen Mehmet Albayrak'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 90'da Sercan, ceza sahasında güzel bir vuruşla 3-0'lık zaferi getirdi. Bu galibiyetle Şanlıurfa, puanını 45'e yükselterek iddiasını sürdürürken; Kırklareli ise 35 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:52
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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