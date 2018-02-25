Eskişehirspor, Manisaspor'u deplasmanda devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Semih Şentürk (Dk. 89 Michel), Ofoedu
Gol: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)
Sarı kart: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:20
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
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