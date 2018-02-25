Eskişehirspor, Manisaspor'u deplasmanda devirdi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    , Manisaspor'u deplasmanda devirdi

    Eskişehirspor, Manisaspor'u deplasmanda devirdi

    1. Lig'in 24. haftasında , deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 1-0 yendi.

    Stat: Manisa 19 Mayıs

    Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay

    Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, , Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 ), Semih Güler, , Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, (Dk. 89 Michel), Ofoedu

    Gol: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu ()

    Kırmızı kart: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)

    Sarı kart: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:20
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